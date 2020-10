Bisceglie-Palermo, buio pesto in casa rosanero: poca lucidità e troppi errori, manca la mentalità (Di lunedì 19 ottobre 2020) "Palermo, errori e manca la mentalità".Titola così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori sull'ennesimo ko dei rosanero. Tre sconfitte in quattro gare disputate, un solo punto all’attivo in graduatoria, criticità di ogni sorta. Tattiche, tecniche, fisiche e caratteriali: è bastato un Bisceglie modesto ma ben organizzato per mandare in tilt un Palermo sconnesso, sfilacciato e desolatamente scontato in fase di costruzione, incapace di conferire ritmo, slancio ed incisività alle sue trame offensive. L’ultimo posto in classifica si contrappone totalmente alle ambizioni di vertice covate ad inizio stagione, ma purtroppo fotografa nitidamente la pochezza dei contenuti tecnici mostrati ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 ottobre 2020) "la mentalità".Titola così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori sull'ennesimo ko dei. Tre sconfitte in quattro gare disputate, un solo punto all’attivo in graduatoria, criticità di ogni sorta. Tattiche, tecniche, fisiche e caratteriali: è bastato unmodesto ma ben organizzato per mandare in tilt unsconnesso, sfilacciato e desolatamente scontato in fase di costruzione, incapace di conferire ritmo, slancio ed incisività alle sue trame offensive. L’ultimo posto in classifica si contrappone totalmente alle ambizioni di vertice covate ad inizio stagione, ma purtroppo fotografa nitidamente la pochezza dei contenuti tecnici mostrati ...

