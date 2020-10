Antonella Elia in lacrime al GF Vip: “E’ successa una cosa terribile” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Antonella Elia è scoppiata a piangere durante la diretta del Grande Fratello Vip, facendo notare una dolorosa coincidenza a Signorini. Antonella Elia non è riuscita a trattenere le lacrime durante il corso della diretta di questa sera. L’opinionista, dopo aver ascoltato la storia del passato di Guenda Goria, per certi aspetti simile alla sua, si … L'articolo Antonella Elia in lacrime al GF Vip: “E’ successa una cosa terribile” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 19 ottobre 2020)è scoppiata a piangere durante la diretta del Grande Fratello Vip, facendo notare una dolorosa coincidenza a Signorini.non è riuscita a trattenere ledurante il corso della diretta di questa sera. L’opinionista, dopo aver ascoltato la storia del passato di Guenda Goria, per certi aspetti simile alla sua, si … L'articoloinal GF Vip: “E’unaterribile” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : ANTONELLA ELIA CHE SGANCIA LE BOMBEEEEEEE #GFVIP - ohwlarry : RT @oocgfvip5: Antonella Elia: “ma no non ce l’ho con te stasera, da sempre.” #GFVIP - blessinghaim : RT @oocgfvip5: Antonella Elia: “ma no non ce l’ho con te stasera, da sempre.” #GFVIP - thugheadjonesy : RT @oocgfvip5: Antonella Elia: “ma no non ce l’ho con te stasera, da sempre.” #GFVIP - senonoraquand0 : Per una volta concordo con Antonella Elia: Elisabetta non è una brutta persona, ma vive di rendita sfruttando il fa… -