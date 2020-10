Accadde oggi: i fatti più importanti della storia del 19 ottobre – VIDEO (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ecco quali avvenimenti importanti nella storia sono accaduti il 19 ottobre Nel 1781 si è conclusa la guerra d’Indipendenza. Due anni dopo il trattato di Parigi pose fine al conflitto in modo ufficiale. Nel 2003 Madre Teresa di Calcutta è stata proclamata beata da papa Giovanni Paolo II. Il processo contro l’ex dittatore Saddam Hussein è iniziato nel 2005, … L'articolo Accadde oggi: i fatti più importanti della storia del 19 ottobre – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ecco quali avvenimentinellasono accaduti il 19Nel 1781 si è conclusa la guerra d’Indipendenza. Due anni dopo il trattato di Parigi pose fine al conflitto in modo ufficiale. Nel 2003 Madre Teresa di Calcutta è stata proclamata beata da papa Giovanni Paolo II. Il processo contro l’ex dittatore Saddam Hussein è iniziato nel 2005, … L'articolo: ipiùdel 19NewNotizie.it.

mimma42 : RT @andrea_cangini: Quella di #Conte che governa la nave Italia a vele spiegate nella tempesta è una finzione. Il governo è in stallo oggi… - MicaelaTacconi : RT @IveserVenezia: 19 ottobre 1913 - ParisiSonia : RT @andrea_cangini: Quella di #Conte che governa la nave Italia a vele spiegate nella tempesta è una finzione. Il governo è in stallo oggi… - forza_italia : RT @andrea_cangini: Quella di #Conte che governa la nave Italia a vele spiegate nella tempesta è una finzione. Il governo è in stallo oggi… - vesuvianonews : Con il Gran Premio della Malesia, nel circuito di Sepang, si è conclusa la penultima tappa del motomondiale 2008.… -