800 giorni in carcere per omicidio | ora il maxi-risarcimento | era innocente

Un errore di interpretazione è costato caro ad un imprenditore partenopeo. L'uomo ha trascorso, in virtù della sentenza in primo grado, 800 giorni in carcere con l'accusa di omicidio. In realtà era innocente e adesso avrà un maxi-risarcimento. Il 9 dicembre del 2006, ad Afragola, è stato ucciso Luigi Borzacchiello. Un delitto premeditato e aggravato … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Un errore di interpretazione è costato caro ad un imprenditore partenopeo. L’uomo ha trascorso, in virtù della sentenza in primo grado, 800 giorni in carcere con l’accusa di omicidio. In realtà era ...

Brasile, a Santos un murale dedicato a Pelè per i suoi 80 anni

L'artista brasiliano Eduardo Kobra ha reso omaggio a Pelé con un murale nella città costiera di Santos, nello Stato di San Paolo, a pochi giorni dall'ottantesimo compleanno della leggenda del calcio, ...

