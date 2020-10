Torino-Cagliari | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 18 ottobre 2020) Abbandonare gli ultimi posti in classifica è la missione di. I granata sono a zero punti, i sardi a 1, insomma, una situazione complicata da migliorare. Vietati nuovi passi falsi, quindi. Queste le scelte di Giampaolo e Di Francesco.(4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkolou, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Belotti, Bonazzoli. All.: Giampaolo.(4-3-3): Cragno, Zappa, Walukievicz, Godin, Lykogiannis, Marin, Rog, Nandez, Joao Pedro, Sottil, Simeone. All. Di Francesco.