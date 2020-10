Premier | Tottenahm subisce la rimonta dal West Ham

GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #Premier #Mou subisce la rimonta, da 3-0 a 3-3. #VanDijk brutte notizie: crociato rotto - ETGazzetta : #Premier #Mou subisce la rimonta, da 3-0 a 3-3. #VanDijk brutte notizie: crociato rotto -

Ultime Notizie dalla rete : Premier Tottenahm

subiscono la rimonta degli Hammers che nel finale trovano la rete del 3-3 Tottenham, Kane non basta: il West Ham rimonta gli Spurs Il pomeriggio di Premier League era iniziato in sordina, quasi ...La Premier League non smette di stupire: il Tottenham di Mourinho si fa riagguantare dal West Ham che al minuto 82 era ancora sotto 3-0 ...