Positiva al Covid, donna rumena era sul treno fregandosene del'obbligo della quarantena

Tensione e paura a Perugia, a bordo di un treno sulla linea Terni-Terentola. Gli agenti della Polfer hanno sorpreso e denunciato una donna romena di 37 anni. Era Positiva al Covid e aveva l'obbligo della quarantena. E invece, fregandosene, usciva e viaggiava lo stesso sul convoglio regionale. Gli uomini in divisa hanno esaminato la banca dati a loro disposizione. E hanno scoperto che la donna romena aveva il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione. 

Positiva al Covid, donna portata nel vestibolo 

Immediato l'allarme e l'intervento. Gli addetti hanno evacuato la carrozza ferroviaria per poi chiuderla e sanificarla.

