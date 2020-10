PAGELLE SPEZIA FIORENTINA – Top e Flop della partita

(Di domenica 18 ottobre 2020) Sfida dai contorni interessanti quella in programma oggi tra, gara di campionato di Serie A 2020/21 valevole per la 4° giornata. LE VALUTAZIONI SARANNO ONLINE POCO DOPO LA FINE DEL MATCH– Top eGiornal.it.

Ultime Notizie dalla rete : PAGELLE SPEZIA

Gazzetta della Spezia e Provincia

Bivio o meno, la Fiorentina di Iachini torna in campo dopo la sosta e a un mese dall’unica vittoria di questa stagione, alla prima contro il Torino. Occasione ghiotta quella di oggi per la squadra vio ...Sampdoria-Lazio 3-0 Audero 6: un’uscita strepitosa sui piedi di Caicedo, seppur in fuorigioco, è il suo biglietto da visita. Svolge solo ordinaria amministrazione, ...