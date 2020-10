Milan in testa, Leao scatenato sui social: “Vincere il derby è unico” (Di domenica 18 ottobre 2020) L'eco della vittoria nel derby non si è ancora fermato in casa Milan. I rossoneri sono in testa alla classifica in solitaria grazie alla vittoria ottenuta contro l'Inter. E la squadra di Stefano Pioli non sembra porsi più limiti. Un esempio lo ha fornito Leao attraverso i propri account social. L'attaccante brasiliano ha postato una foto con una didascalia eloquente: "Sensazione unica vincere questo derby, molto contento della mia squadra".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGdWEGNl8S6/" Milan in testa, Leao scatenato sui social: “Vincere il derby è unico” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 18 ottobre 2020) L'eco della vittoria nelnon si è ancora fermato in casa. I rossoneri sono inalla classifica in solitaria grazie alla vittoria ottenuta contro l'Inter. E la squadra di Stefano Pioli non sembra porsi più limiti. Un esempio lo ha fornitoattraverso i propri account. L'attaccante brasiliano ha postato una foto con una didascalia eloquente: "Sensazione unica vincere questo, molto contento della mia squadra".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGdWEGNl8S6/"insui: “Vincere ilè unico” ITA Sport Press.

pisto_gol : Int-Mil 1:2 Il Milan sfrutta alla perfezione gli errori difensivi dell’Inter, Ibra segna 2 gol (1 su rigore, fallo… - Livia_DiGioia : RT @MilanNewsit: Galliani: 'Il Milan è in testa da sedici giornate e non mi pare di averlo letto su nessun giornale' - ItaSportPress : Milan in testa, Leao scatenato sui social: 'Vincere il derby è unico' - - Federic05540493 : RT @MilanNewsit: Galliani: 'Il Milan è in testa da sedici giornate e non mi pare di averlo letto su nessun giornale' - Pirichello : RT @MilanNewsit: Galliani: 'Il Milan è in testa da sedici giornate e non mi pare di averlo letto su nessun giornale' -