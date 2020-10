Lo show anti Halloween di De Luca finisce sull’Independent

Leggi su ildenaro

(Di domenica 18 ottobre 2020) Com’era già accaduto nei primi mesi dell’anno, in occasione del lockdown, le dichiarazioni di Vincenzo Dedurante le sue consuete dirette Facebook oltrepassano i confini nazionali e diventano materiale per la stampa internazionale. Dopo i tweet di Naomi Campbell pieni di like per i “lanciafiamme”, questa volta è l’Independent a non lasciarsi sfuggire le parole del governatore della Campania su, festa pagana celtica riportata in auge negli Usa, definita una “stupida americanata” e un “monumento all’imbecillità”. Il quotidiano britannico online titola proprio sull’espressione di De(“Huge stupid Americanism”) e sulla decisione del presidente della Regione Campania di imporre il coprifuoco in occasione della ricorrenza ...