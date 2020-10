LIVE Giro d’Italia 2020, Rivolto-Piancavallo in DIRETTA: Kelderman fa sul serio, inizia l’ascesa conclusiva (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL Giro DELLE FIANDRE 15.41 Saranno gli uomini di classifica a giocarsi la tappa. Dunque in palio anche gli abbuoni. 15.40 20 km all’arrivo. Dennis ha 54″ sui cinque inseguitori e 2’22” sul gruppo maglia rosa. 15.38 Attenzione a Fuglsang (Astana). Mette davanti Boaro a tirare. Forse il danese oggi vuole provarci? 15.36 La salita di Piancavallo è dura. 14,5 km al 7,8% di pendenza media. Attenzione: il tratto più duro è il primo. I 6,5 km iniziali hanno una pendenza media del 9,8%. Dunque gli uomini di classifica dovranno fare subito sul serio. 15.34 Sempre la Sunweb a tirare il gruppo maglia rosa. Scende a 2’36” il ritardo da ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELDELLE FIANDRE 15.41 Saranno gli uomini di classifica a giocarsi la tappa. Dunque in palio anche gli abbuoni. 15.40 20 km all’arrivo. Dennis ha 54″ sui cinque inseguitori e 2’22” sul gruppo maglia rosa. 15.38 Attenzione a Fuglsang (Astana). Mette davanti Boaro a tirare. Forse il danese oggi vuole provarci? 15.36 La salita diè dura. 14,5 km al 7,8% di pendenza media. Attenzione: il tratto più duro è il primo. I 6,5 kmli hanno una pendenza media del 9,8%. Dunque gli uomini di classifica dovranno fare subito sul. 15.34 Sempre la Sunweb a tirare il gruppo maglia rosa. Scende a 2’36” il ritardo da ...

giroditalia : ???? Giro d'Italia 2020 ?? 17/10/2020 ?? Stage 14: Conegliano > Valdobbiadene - @TISSOT ITT ?? Prosecco Superiore Wine… - giroditalia : ??New best time for @VCampenaerts ??Nuovo miglior tempo per @VCampenaerts Live Timing ?? - Eurosport_IT : Che spettacolo FILIPPO #GANNA!!!!! ???????? 48KM/H di media e vola in testa!!! Segui il live della crono:… - Eurosport_IT : Rohan #Dennis al comando in solitaria e tra poco si inizia a salire verso Piancavallo ????????? Segui il live della 1… - gponedotcom : LIVE Gara 2 Superbike Estoril: la diretta giro per giro: Ultimo appuntamento della stagione sul tracciato portoghes… -