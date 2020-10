Le notizie di scienza della settimana (Di domenica 18 ottobre 2020) Aumentano i disastri naturali legati al clima, le ultime notizie su farmaci e vaccini contro il covid-19: l’attualità scientifica della settimana. Leggi Leggi su internazionale (Di domenica 18 ottobre 2020) Aumentano i disastri naturali legati al clima, le ultimesu farmaci e vaccini contro il covid-19: l’attualità scientifica. Leggi

papel61 : RT @bioccolo: 'Non ci hanno dato allarmi sui mezzi e non sono previsti interventi. Il vero imbarazzo è che non siamo aiutati dalla scienza… - 69Nique : RT @SpinellidItalia: Quello di ieri non è solo un fatto di ieri. @robersperanza ha deciso di rifiutare la scienza e schierare apertamente i… - mgl32 : RT @SpinellidItalia: Quello di ieri non è solo un fatto di ieri. @robersperanza ha deciso di rifiutare la scienza e schierare apertamente i… - mindthekarma : RT @SpinellidItalia: Quello di ieri non è solo un fatto di ieri. @robersperanza ha deciso di rifiutare la scienza e schierare apertamente i… - bergami_matteo : RT @SpinellidItalia: Quello di ieri non è solo un fatto di ieri. @robersperanza ha deciso di rifiutare la scienza e schierare apertamente i… -

Ultime Notizie dalla rete : notizie scienza Le notizie di scienza della settimana - Claudia Grisanti - 18/10/2020 Internazionale Triller: la concorrente di TikTok pronta a quotarsi in Borsa

Triller, un'applicazione che come TikTok consente di trasmettere brevi video online, sta valutando il possibile ingresso a Wall Street. Il gruppo starebbe studiando come raccogliere capitali da i ...

Quando la scienza è una religione la fede diventa pericolosa

“Gli uomini di scienza sono l’incarnazione della barbarie mentale, proveniente dalla sostituzione degli schemi ai concetti, dei mucchietti di notizie all’organismo filosofico-storico”, così scriveva B ...

Triller, un'applicazione che come TikTok consente di trasmettere brevi video online, sta valutando il possibile ingresso a Wall Street. Il gruppo starebbe studiando come raccogliere capitali da i ...“Gli uomini di scienza sono l’incarnazione della barbarie mentale, proveniente dalla sostituzione degli schemi ai concetti, dei mucchietti di notizie all’organismo filosofico-storico”, così scriveva B ...