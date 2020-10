Lascia l’ospedale e non segue i consigli dei medici | muore di Covid a 33 anni l’influencer negazionista

Leggi su open.online

(Di domenica 18 ottobre 2020) Si chiamava Dmitriy Stuzhuk, l’influencer ucraino 33enne morto a seguito di una complicanza dovuta alla-19. Giovane, sportivo e idolo del mondo del fitness, Dmitriy era un convinto, come spiegava spesso al suo milione di follower su Instagram. Come altri che hanno messo in dubbio la pericolosità del virus, dichiarava che «muoiono soltanto gli anziani» e coloro che soffrono di gravi patologie. Quando ha capito di aver contratto il virus, si trovava in Turchia. Nel cuore della notte ha iniziato a sentire il collo gonfio e difficoltà nel respirare. Il giorno successivo ai suoi sintomi si era aggiunta anche la tosse. Al suo ritorno in Ucraina, visti i sintomi, ha deciso di sottoporsi al test. Risultato positivo, è stato ricoverato e sottoposto all’ossigenazione visto il basso livello di ...