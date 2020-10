La protesta delle palestre: "Da noi zero positivi, dateci fiducia" (Di domenica 18 ottobre 2020) I costi per riaprire dopo il lockdown, tra spazi contingentati e ridotti di almeno il 35% delle presenze (fino al 50% per i bambini), la sanificazione costante e il personale aggiunto. Il tutto a fronte di una contrazione di un -70% di incassi da settembre a oggi. Cifre che hanno già messo in ginocchio un intero settore, quello del fitness e delle palestre, di nuovo in allarme di fronte all’ipotesi di una nuova serrata causa Covid. “Se così fosse, significherebbe la chiusura definitiva di circa l′80% delle strutture dell’intero territorio nazionale” dice Maurizio Taruggi, proprietario del Centro Sportivo Athlon di Roma, storica palestra attiva dal 1973.“Da quando abbiamo riaperto a giugno, dopo il lockodown, non abbiamo registrato neanche un caso di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 ottobre 2020) I costi per riaprire dopo il lockdown, tra spazi contingentati e ridotti di almeno il 35%presenze (fino al 50% per i bambini), la sanificazione costante e il personale aggiunto. Il tutto a fronte di una contrazione di un -70% di incassi da settembre a oggi. Cifre che hanno già messo in ginocchio un intero settore, quello del fitness e, di nuovo in allarme di fronte all’ipotesi di una nuova serrata causa Covid. “Se così fosse, significherebbe la chiusura definitiva di circa l′80%strutture dell’intero territorio nazionale” dice Maurizio Taruggi, proprietario del Centro Sportivo Athlon di Roma, storica palestra attiva dal 1973.“Da quando abbiamo riaperto a giugno, dopo il lockodown, non abbiamo registrato neanche un caso di ...

Agenzia_Ansa : #Covid: a Napoli nuova protesta delle mamme: 'Ridateci la scuola'. Secondo giorno di manifestazione contro l'ordin… - carlaruocco1 : La protesta di un bambino a Salerno contro la chiusura delle scuole è il simbolo di una generazione che non vuole e… - repubblica : La protesta dei lavoratori dello spettacolo a Milano: 500 bauli schierati in piazza Duomo [di FRANCESCA ROBERTIELLO… - AnsaRomaLazio : Protesta delle palestre 'noi zero positivi, dateci fiducia'. All'Athlon Roma da mesi in sicurezza: 'Nuovo stop e ch… - edigram : RT @beabri: Ieri a #Bologna i #rider sono entrati in sciopero e hanno attraversato le vie delle città: la protesta è rivolta verso un accor… -

Ultime Notizie dalla rete : protesta delle Protesta delle palestre "noi zero positivi, dateci fiducia" Corriere di Como Cile: manifestanti in piazza nell'anniversario delle proteste, imbrattata la statua del generale Baquedano

Santiago del Cile, 18 ott 19:03 - (Agenzia Nova) - Un gruppo di manifestanti ha imbrattato di rosso la statua del generale Baquedano a Santiago del Cile, nel giorno che celebra l'anniversario delle ...

Trump: se rieletto, torna vita normale

Mondo - Biden,invece, vuol chiudere il Paese". Così Trump dal Michigan,dove attacca la governatrice Whitmer, che l'estrema destra voleva rapire. "Deve riaprire subito il Michigan", dice Trump, che ...

