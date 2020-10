La confessione di Iconize | “Ho finto l’aggressione omofoba”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 ottobre 2020)è finito al centro della polemica in quanto, come confessato da lui stesso nelle scorse ore, ha organizzato una finta aggressione omofoba, denunciando il tutto sui social e sul piccolo schermo degli italiani. In particolare, Marco Ferrero, questo è il nome all’anagrafe, è andato negli studi televisivi di Barbara d’Urso per raccontare delepisodio di cui è stato vittima, facendo notare al pubblico come le persone appartenenti al mondo LGBT siano continuamente protagoniste di questi spiacevoli ed inauditi episodi. La conduttrice, così come tutto il pubblico, gli aveva mostrato tutta la sua solidarietà, per poi scoprire, grazie alla testimonianza di Soleil Sorge che era tutta una farsa, smascherandolo in diretta televisiva. Lui, ora, a distanza di giorni, ha deciso di rompere il ...