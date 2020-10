Il Crotone ferma la Juve, allo "Scida" solo 1-1 per Pirlo senza CR7: le reti di Simy e Morata (Di domenica 18 ottobre 2020) Priva di Cristiano Ronaldo e con Dybala ancora inutilizzato, la Juventus stecca inaspettatamente a Crotone , non riuscendo ad andare oltre un 1-1 all Ezio Scida. Dopo l iniziale vantaggio calabrese di ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 18 ottobre 2020) Priva di Cristiano Ronaldo e con Dybala ancora inutilizzato, lantus stecca inaspettatamente a, non riuscendo ad andare oltre un 1-1 all Ezio. Dopo l iniziale vantaggio calabrese di ...

