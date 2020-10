Gattuso ha trasformato il Napoli da orizzontale a verticale (Di domenica 18 ottobre 2020) Meriti e demeriti Questa volta iniziamo dalla fine, dal dibattito che ha caratterizzato il postpartita di Napoli-Atalanta 4-1. Ovvero, la discussione sui reali meriti del Napoli e su quanto, di contro, siano stati consistenti – e determinanti – i demeriti della squadra di Gasperini. Ovviamente è una discussione sterile, nel senso che non può esserci una risposta esauriente e/o oggettiva a questi dubbi. Negli articoli di questo spazio, d’altronde, proviamo a razionalizzare il gioco del calcio partendo dalla lettura dei dati e dall’evidenza delle situazioni tattiche: aspetti che non possono chiarire la questione, ma possono essere utile a farsi un’opinione. Ecco, alla luce di quanto abbiamo visto, si può affermare che l’Atalanta ha giocato una partita molto al di sotto delle sue possibilità. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 ottobre 2020) Meriti e demeriti Questa volta iniziamo dalla fine, dal dibattito che ha caratterizzato il postpartita di-Atalanta 4-1. Ovvero, la discussione sui reali meriti dele su quanto, di contro, siano stati consistenti – e determinanti – i demeriti della squadra di Gasperini. Ovviamente è una discussione sterile, nel senso che non può esserci una risposta esauriente e/o oggettiva a questi dubbi. Negli articoli di questo spazio, d’altronde, proviamo a razionalizzare il gioco del calcio partendo dalla lettura dei dati e dall’evidenza delle situazioni tattiche: aspetti che non possono chiarire la questione, ma possono essere utile a farsi un’opinione. Ecco, alla luce di quanto abbiamo visto, si può affermare che l’Atalanta ha giocato una partita molto al di sotto delle sue possibilità. ...

