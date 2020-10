Esame di stato addio, per l’abilitazione di dentisti e farmacisti basterà la laurea (Di domenica 18 ottobre 2020) Approvato il ddl proposo dal ministro Manfredi che semplifica l’abilitazione a diverse professioni, superando l’Esame di stato, che verrà assorbito dalla laurea. ROMA – Non servirà più l’Esame di stato per l’abilitazione a diverse professioni. Il ddl proposto dal ministro Manfredi La notizia è stata resa nota da Consiglio dei ministri dopo l’approvazione di un ddl che introduce nuove disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. Il protagonista del disegno di legge è il ministro dell’Università, Gaetano Manfredi. Le abilitazioni professionali addio all’Esame di stato per tutte (o quasi) le professioni regolamentate. E’ questo ... Leggi su newsmondo (Di domenica 18 ottobre 2020) Approvato il ddl proposo dal ministro Manfredi che semplifica l’abilitazione a diverse professioni, superando l’di, che verrà assorbito dalla. ROMA – Non servirà più l’diper l’abilitazione a diverse professioni. Il ddl proposto dal ministro Manfredi La notizia è stata resa nota da Consiglio dei ministri dopo l’approvazione di un ddl che introduce nuove disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. Il protagonista del disegno di legge è il ministro dell’Università, Gaetano Manfredi. Le abilitazioni professionaliall’diper tutte (o quasi) le professioni regolamentate. E’ questo ...

