Cina e Vaticano vanno fino in fondo: l'accordo sarà rinnovato (Di domenica 18 ottobre 2020) Nella giornata di giovedì 22 ottobre Cina e Santa Sede rinnoveranno gli accordi siglati due anni fa e destinati a normare le relazioni (per ora) informali tra Pechino e l'Oltretevere e a consolidare il processo comune della nomina dei vescovi nella Repubblica Popolare. Lo scrive il vaticanista Massimo Franco sul Corriere della Sera, citando le fonti diplomatiche vaticane da lui consultate … Cina e Vaticano vanno fino in fondo: l'accordo sarà rinnovato InsideOver.

Corriere : Cina-Vaticano, così l’intesa segreta sarà rinnovata. «Minacce Usa? Ci hanno aiutato» - padrezampa : @Pontifex_it Quale sarebbe il bene comune che scaturisce dall'accordo segreto vaticano-cina? - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione «#Cina-#Vaticano, così l’intesa segreta sarà rinnovata» «Le minacce #USA? C… - En_Proie : Se una cosa segreta è annunciata è ancora segreta? Lo so, lo so: è segreto il contenuto (non alla CIA...). Ma un o… - abiraghi : Da quello che ho letto su @DIEZEIT il #Vaticano sta continuando a lavorare sull’accordo con la #Cina alla faccia de… -