Cassa integrazione fino a marzo | questa e altre misure nella manovra 2020

Un valore complessivo da 40 miliardi di euro, una delle cifre più alte degli ultimi anni, per una manovra che sta trovando la sua quadra e che sta mettendo i primi paletti. Nella notte è andato in scena il consiglio dei ministri che, tra le altre cose, aveva tra i punti all'ordine del giorno anche il disegno programmatico di bilancio, in vista delle approvazioni e delle scadenze dei prossimi giorni. Una prima notizia che sembra ormai essere sicura riguarda la Cassa integrazione fino a marzo 2021 nel regime straordinario che ha caratterizzato la misura assistenziale nel periodo del coronavirus.

