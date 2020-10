Calciomercato Juventus, dalla Spagna: “Si delinea il futuro di Marcelo” (Di domenica 18 ottobre 2020) La Juventus starebbe cercando un terzino sinistro di qualità in grado di alternarsi con Alex Sandro. Tenendo presente che in rosa Andrea Pirlo dispone anche di Gianluca Frabotta, ottimo prospetto in chiave futura, la dirigenza bianconera avrebbe intenzione di arricchire ulteriormente il reparto mancino. Un nome che garantirebbe sia qualità che esperienza internazionale sarebbe quello di Marcelo del Real Madrid. Il contratto del brasiliano andrebbe in scadenza nel 2022 e secondo la stampa locale non avrebbe intenzione di prolungare il matrimonio con le merengues. Il classe 1988 sarebbe stato accostato più volte alla Juventus, squadra nella quale milita un suo grande amico, ovvero Cristiano Ronaldo. Sulle tracce dell’esterno sinistro verdeoro, spiccherebbe anche l’Inter di Antonio Conte. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Lastarebbe cercando un terzino sinistro di qualità in grado di alternarsi con Alex Sandro. Tenendo presente che in rosa Andrea Pirlo dispone anche di Gianluca Frabotta, ottimo prospetto in chiave futura, la dirigenza bianconera avrebbe intenzione di arricchire ulteriormente il reparto mancino. Un nome che garantirebbe sia qualità che esperienza internazionale sarebbe quello di Marcelo del Real Madrid. Il contratto del brasiliano andrebbe in scadenza nel 2022 e secondo la stampa locale non avrebbe intenzione di prolungare il matrimonio con le merengues. Il classe 1988 sarebbe stato accostato più volte alla, squadra nella quale milita un suo grande amico, ovvero Cristiano Ronaldo. Sulle tracce dell’esterno sinistro verdeoro, spiccherebbe anche l’Inter di Antonio Conte. LEGGI ANCHE: ...

