Antonio Ricci ricoverato in Liguria: il creatore di “Striscia la notizia” è positivo al Covid (Di domenica 18 ottobre 2020) Antonio Ricci ha il Covid. Il creatore del tg satirico “Striscia la notizia” è risultato positivo al tampone per il coronavirus. Lo ha confermato in serata la famiglia del 70enne. Ricci ora è ricoverato all’ospedale di Albenga, in Liguria, la sua città natale. “Striscia” andrà in onda regolarmente su Canale 5 nei prossimi giorni, con il duo comico Ficarra e Picone saldo alla conduzione del programma. Si allunga ancora, dunque, la lista dei Vip che hanno contratto il coronavirus, dopo gli ultimi celebri casi di Alessia Marcuzzi, Valentino Rossi e Federica Pellegrini. “Striscia” in onda anche durante il lockdown Lo scorso 26 giugno, Antonio Ricci ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 18 ottobre 2020)ha il. Ildel tg satirico “Striscia la notizia” è risultatoal tampone per il coronavirus. Lo ha confermato in serata la famiglia del 70enne.ora èall’ospedale di Albenga, in, la sua città natale. “Striscia” andrà in onda regolarmente su Canale 5 nei prossimi giorni, con il duo comico Ficarra e Picone saldo alla conduzione del programma. Si allunga ancora, dunque, la lista dei Vip che hanno contratto il coronavirus, dopo gli ultimi celebri casi di Alessia Marcuzzi, Valentino Rossi e Federica Pellegrini. “Striscia” in onda anche durante il lockdown Lo scorso 26 giugno,...

HuffPostItalia : Antonio Ricci, papà di 'Striscia', ricoverato ad Albenga per Covid - Corriere : Antonio Ricci positivo al Covid: il guru di «Striscia la notizia» ricoverato ad Albenga - Agenzia_Ansa : #Covid, Antonio Ricci ricoverato ad Albenga in via precauzionale #ANSA - peppe844 : RT @Corriere: Antonio Ricci positivo al Covid: il guru di «Striscia la notizia» ricoverato ad Albenga - italiaserait : Antonio Ricci positivo al Covid: ricoverato a Albenga -