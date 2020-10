Anticipazioni Un Posto al sole lunedì 19 ottobre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 18 ottobre 2020) Lunedì 19– Tra Serena e Filippo tutto cambia: Serena e Filippo cercano di mettere da parte i loro attriti per poi rendersi conto che c’è ancora un sentimento forte che li unisce. Intanto Giulia e Renato iniziano a preoccuparsi per il comportamento di Niko che da molti giorni non sembra più lo stesso. L'articoloUnallunedì 19News Programmi Tv.