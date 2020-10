A Cristina d’Avena il XVI Premio Internazionale Isfoa alla Carriera

Leggi su ladenuncia

(Di domenica 18 ottobre 2020)D’Avena è cantante, attrice, conduttrice televisiva, interprete canora dei più importanti cartoni animati televisivi.D’Avena è stata tra i 25 privilegiati destinatari del prestigiosoXVI Edizione Anno 2020.D’Avena nasce il 6 luglio del 1964 a Bologna, figlia di una casalinga e di un medico. A tre anni e mezzo prende partedecima edizione dello “Zecchino d’Oro”, rassegna canora per bambini in cui si esibisce con il brano “Il Valzer del Moscerino”, classificandosi in terza posizione. Entrata nel Piccolo ...