Verissimo | Federica Panicucci confessa tra le lacrime | “Non l’ho ancora superata”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 17 ottobre 2020) Incontro tra colleghe a, nella puntata in onda questo pomeriggio. Silvia Toffanin ospita la conduttrice di Mattino 5, prossima alla pubblicazione del suo ultimo libro Il coraggio di essere felice. Momenti di forte commozione quando ricorda il padre, scomparso 2 anni fa. “Non hosuperato questo dolore“,tra le. Nuova esperienza perè un’instancabile lavoratrice e, oltre agli impegni in Mediaset, arriva anche un’altra importante soddisfazione. Fra pochi giorni, infatti,avverrà la pubblicazione di un libro a tratti autobiografico in cui ha deciso di raccontarsi al 100%, mettendo a nudo pregi e ...