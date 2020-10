Un barista di Catanzaro beffa il Dpcm, chiude alle 24 e riapre dopo 15 minuti (Di sabato 17 ottobre 2020) AGI - Ha conquistato le pagine social, diventando subito virale per avere dimostrato le lacune contenute nell'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Lui è un barista di Catanzaro, Aldo Manoiero, titolare del Bar Plaza Cafè di Catanzaro Lido, un locale aperto ventiquattro ore su ventiquattro. Il nuovo decreto, però, prevede la chiusura del locale alle 24, dimenticando di indicare l'orario di riapertura. Un particolare che non è sfuggito al barista che, dopo l'entrata in vigore del provvedimento del Governo per contenere la diffusione del coronavirus, ha applicato le regole alla lettera. Ha chiuso il suo locale alle 24, ma lo ha riaperto quindici minuti dopo. Immediati i controlli ... Leggi su agi (Di sabato 17 ottobre 2020) AGI - Ha conquistato le pagine social, diventando subito virale per avere dimostrato le lacune contenute nell'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Lui è undi, Aldo Manoiero, titolare del Bar Plaza Cafè diLido, un locale aperto ventiquattro ore su ventiquattro. Il nuovo decreto, però, prevede la chiusura del locale24, dimenticando di indicare l'orario di riapertura. Un particolare che non è sfuggito alche,l'entrata in vigore del provvedimento del Governo per contenere la diffusione del coronavirus, ha applicato le regole alla lettera. Ha chiuso il suo locale24, ma lo ha riaperto quindici. Immediati i controlli ...

