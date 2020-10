Tommaso Zorzi si candida per il Trono Gay di Uomini e Donne (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Trono Gay di Uomini e Donne è in pausa da ben 3 anni, nonostante nel 2018 la redazione avesse ribadito che i casting erano aperti anche a ragazzi omosessuali. Oggi pomeriggio nella casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha fatto un appello a Maria De Filippi e si è candidato come tronista. “Dovessero rifare il Trono Gay io vorrei andare vista la mia disperazione sentimentale. Se Maria mi chiamasse e mi chiedesse di fare il tronista io lo farei, ma sarei l’unico ad uscire single dato che non si presenterebbe nessuno, nemmeno un corteggiatore”. Io mi accontenterei anche solo del comeback del Trono Gay, ma non credo accadrà. Tommaso: se maria mi chiamasse per il Trono gay e mi ... Leggi su biccy (Di sabato 17 ottobre 2020) IlGay diè in pausa da ben 3 anni, nonostante nel 2018 la redazione avesse ribadito che i casting erano aperti anche a ragazzi omosessuali. Oggi pomeriggio nella casa del Grande Fratello Vipha fatto un appello a Maria De Filippi e si èto come tronista. “Dovessero rifare ilGay io vorrei andare vista la mia disperazione sentimentale. Se Maria mi chiamasse e mi chiedesse di fare il tronista io lo farei, ma sarei l’unico ad uscire single dato che non si presenterebbe nessuno, nemmeno un corteggiatore”. Io mi accontenterei anche solo del comeback delGay, ma non credo accadrà.: se maria mi chiamasse per ilgay e mi ...

