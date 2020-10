Romagnoli e Moreo, blitz Empoli a Pescara: 2-1 (Di sabato 17 ottobre 2020) Pescara - Vittoria pesante per l' Empoli in casa del Pescara . Nel 2-1 finale gli ospiti passano con Romagnoli già al 6', ma subiscono il bel gol del pari di Maistro . Serve la rete di Moreo nella ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020)- Vittoria pesante per l'in casa del. Nel 2-1 finale gli ospiti passano congià al 6', ma subiscono il bel gol del pari di Maistro . Serve la rete dinella ...

pescaranews : Romagnoli e Moreo lanciano l'Empoli: Pescara ko 1-2 - De_Sand21 : RT @Lega_B: ???? Fischio finale all’Adriatico. L’@EmpoliCalcio la porta a casa con un gol per tempo di #Romagnoli e #Moreo. Al @PescaraCalci… - sportli26181512 : Romagnoli e Moreo, blitz Empoli a Pescara: 2-1: Seconda vittoria in campionato per i toscani di Dionisi, inutile il… - EmpoliCalcio : FINISCE ALL'ADRIATICO!!! VINCIAMO NOI!!! Gli azzurri vincono 2-1 all'Adriatico: vantaggio con Romagnoli, pari di Ma… - Maracanasport : RT @Lega_B: ???? Fischio finale all’Adriatico. L’@EmpoliCalcio la porta a casa con un gol per tempo di #Romagnoli e #Moreo. Al @PescaraCalci… -