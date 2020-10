Raggi chiede una commissione di inchiesta amministrativa sui cinghiali uccisi (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA – A seguito di quanto accaduto ieri sera nel parco Mario Moderni a Roma, dove sono stati uccisi dei cinghiali, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha chiesto agli uffici lacostituzione immediata di una commissione d’inchiesta amministrativa per fare luce sui fatti e valutare eventuali profili di responsabilità. Lo rende noto il Campidoglio.UCCISI MAMMA E SEI CUCCIOLI Leggi su dire (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA – A seguito di quanto accaduto ieri sera nel parco Mario Moderni a Roma, dove sono stati uccisi dei cinghiali, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha chiesto agli uffici lacostituzione immediata di una commissione d’inchiesta amministrativa per fare luce sui fatti e valutare eventuali profili di responsabilità. Lo rende noto il Campidoglio.UCCISI MAMMA E SEI CUCCIOLI

