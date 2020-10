Professore decapitato a nord di Parigi: la zia di un’allieva era nell’Isis (Di sabato 17 ottobre 2020) Emergono nuove informazioni sulla decapitazione del Professore di storia a nord di Parigi. Il Professore aveva mostrato in classe vignette su Maometto pubblicate da Charlie Hebdo. Stando a quanto emerso “la sorellastra del padre che ha pubblicato il video su YouTube ha fatto giuramento di fedeltà all’Isis ed è partita per la Siria. E’ oggetto … L'articolo Professore decapitato a nord di Parigi: la zia di un’allieva era nell’Isis proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 17 ottobre 2020) Emergono nuove informazioni sulla decapitazione deldi storia adi. Ilaveva mostrato in classe vignette su Maometto pubblicate da Charlie Hebdo. Stando a quanto emerso “la sorellastra del padre che ha pubblicato il video su YouTube ha fatto giuramento di fedeltà all’Isis ed è partita per la Siria. E’ oggetto … L'articolodi: la zia di un’allieva era nell’Isis proviene da www.meteoweek.com.

