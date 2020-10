Pagelle Inter-Milan 1-2 LIVE | voti derby Serie A 2020-2021 | cominciato il secondo tempo!

Leggi su oasport

(Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTADELLEHandanovic 6.5: Para il rigore ad Ibrahimovic ma sulla ribattuta dello svedese non può nulla, incolpevole anche sulla rete dello 0-2. D’Ambrosio 5: Saltato troppo facilmente da Leao nell’azione dello 0-2. De Vrij 6: Dei tre difensoriisti è l’unico che non combina guai. Kolarov 5.5: Incredibilmente ingenuo, atterra Ibrahimovic in area di rigore causando il penalty che porta al vantaggio rossonero. L’azione del 1-2 parte da una sua iniziativa. Hakimi 6: Parte con grande intensità, si spegne lentamente nel corso del primo tempo. Brozovic 5.5: Condizione fisica non ottimale, non brilla neanche in cabina di regia. Vidal ...