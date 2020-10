Le pagelle di Napoli-Atalanta | 8 a Lozano e Osimhen | 4 a Palomino

sportli26181512 : Napoli-Atalanta, le pagelle: Lozano trasformato e Osimhen devastante, 8. Disastro Palomino: 4: Napoli-Atalanta, le… - Gazzetta_it : #Napoli-Atalanta, le pagelle: #Lozano trasformato, 8. #Osimhen devastante (8). Disastro #Palomino: 4… - areanapoliit : Napoli-Atalanta, le pagelle di @SarnaDario - ADeLaurentiss : RT @17su24: Koulibaly 7,5 È dovunque. Annulla totalmente chiunque passi dalle sue parti. Per la serie addo sta’ Zapa’? ‘U Maronna mia… Mamm… - 17su24 : Gattuso 9 Finalmente il 5-5-5. E tanto ci voleva?Ospina a centrocampo. Due Koulibaly. Due Bakayoko. E due Osimhen.… -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle Napoli

Un Napoli in grandissima forma ha travolto l'Atalanta per 4-1 allo stadio San Paolo, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Come di consueto è arrivato puntuale il co ...Terzo anticipo della Serie A TIM tra Sampdoria e Lazio: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida del Meazza.