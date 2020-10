Juventus, Sconcerti chiaro: “Per la prima volta in 10 anni…” (Di sabato 17 ottobre 2020) Starebbero ancora riecheggiando rumorosamente la parole rilasciate recentemente da Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus ha parlato a tutto tondo su vari recenti temi legati al mondo bianconeri, esternando spesso e volentieri un pizzico di agitazione. L’ansia nascosta tra le sue parole potrebbe avere molte spiegazioni, partendo dall’attuale situazione finanziaria, purtroppo non delle migliori, ad una stagione che, in caso di ennesimo fallimento, potrebbe sancire l’addio di alcuni campioni come Ronaldo, intenzionato sempre più a salutare Torino, e Dybala, sacrificato sull’altare delle plusvalenze. Preoccupazioni tuttavia che potrebbero essere scaturite anche da una potenziale nuova rivale per lo scudetto, agguerrita e minacciosa non meno della sempre verde Inter. Mario Sconcerti, in merito a questo sunto di pensieri, ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Starebbero ancora riecheggiando rumorosamente la parole rilasciate recentemente da Andrea Agnelli. Il presidente dellaha parlato a tutto tondo su vari recenti temi legati al mondo bianconeri, esternando spesso e volentieri un pizzico di agitazione. L’ansia nascosta tra le sue parole potrebbe avere molte spiegazioni, partendo dall’attuale situazione finanziaria, purtroppo non delle migliori, ad una stagione che, in caso di ennesimo fallimento, potrebbe sancire l’addio di alcuni campioni come Ronaldo, intenzionato sempre più a salutare Torino, e Dybala, sacrificato sull’altare delle plusvalenze. Preoccupazioni tuttavia che potrebbero essere scaturite anche da una potenziale nuova rivale per lo scudetto, agguerrita e minacciosa non meno della sempre verde Inter. Mario, in merito a questo sunto di pensieri, ...

