Juventus | possibile deferimento per Ronaldo e compagni | rischio squalifica

(Di sabato 17 ottobre 2020)– Nuovo caso intorno alla. Bianconeri nuovamente al centro delle polemiche. Dopo Juve Napoli, un nuovo tema solleva il malcontento generale: la fuga dalla bolla dei 7 bianconeri ed il ritorno in Italia dipositivo. Dopo le polemiche sollevate dal ministro dello Sport Spadafora e la risposta di, la palla è passata alla Procura Federale che potrebbe sanzionare il cinque volte Pallone d’Oro con una multa, mentre l’ipotesi di una, nonostante non sia da scartare, resterebbe poco probabile.per CR7: la situazione Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’, la Procura Federale starebbe valutando il ...

PianetaMilan : @juventusfc, @Cristiano: 'Spero di tornare il prima possibile' - #CristianoRonaldo #CR7 #Juventus #Coronavirus - IlMontanari : Le perdite dei club di #SerieA sono ingenti e crescenti: solo tra #Juventus , #Inter , #milan , #Roma e #lazio si s… - Dalla_SerieA : Juve, ecco i convocati per Crotone: presenti Dybala e Chiesa - - StoriaAmore79 : Colpo Milinkovic-Savic: arriva l'indizio bomba che fa esplodere di gioia i tifosi della Juventus! LE CIFRE?… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus possibile

Abbastanza per fare due più due e immaginare un futuro abbastanza prossimo dell’ex Juventus al Santiago Bernabeu. Resterà qui per altri due anni e sono sicuro che sia concentrato per fare il meglio ...Consigli Fantacalcio Serie A: le dritte su quali giocatori schierare nella 4^ giornata di campionato, tra assenze illustri e positività al Coronavirus.