Inter-Milan | le formazioni ufficiali

(Di sabato 17 ottobre 2020) Annunciate dagli allenatori dile. Conte lascia Eriksen in panchina e punta Barella alle spalle delle punte. Pioli, che non ha mai vinto un derby da allenatore, recupera Romagnoli e Ibrahimovic, ma non Rebic.(3-4-1-2) Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lukaku, L. Martinez. All. Conte.(4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.È il 226esimo derby della Madonnina, il primo di stagione: alle 18 va in scena a San Siro, la stracittadina dio. Solo mille spettatori sugli spalti per l'emergenza Covid, ma c'è comunque fibrillazione per una sfida che arriva appena alla ...