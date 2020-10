I dati di acquisto delle mascherine mostrano che i poveri corrono un maggior rischio di contagio (Di sabato 17 ottobre 2020) A partire da febbraio 2020 anche in Italia abbiamo iniziato a fare i conti con le mascherine, e a raccontare l’andamento dell’epidemia di Covid mese per mese non è solo la curva del contagio, ma anche quella di acquisto del dispositivo di protezione da parte degli italiani. Guardando a quella elaborata dalla società di rilevazione Iqvia e riportata dal Corriere della Sera, si vede come da inizio a fine settembre le famiglie abbiano già speso 98 milioni di euro in mascherine solo sul canale di acquisto di farmacie e parafarmacie. Ad aprile, in pieno lockdown, sono stati acquistati 6,1 milioni di pezzi. A maggio però, nonostante l’arrivo di quelle chirurgiche al prezzo calmierato di 50 centesimi a pezzo e con le prime riaperture, gli acquisti sono già ... Leggi su tpi (Di sabato 17 ottobre 2020) A partire da febbraio 2020 anche in Italia abbiamo iniziato a fare i conti con le, e a raccontare l’andamento dell’epidemia di Covid mese per mese non è solo la curva del, ma anche quella didel dispositivo di protezione da parte degli italiani. Guardando a quella elaborata dalla società di rilevazione Iqvia e riportata dal Corriere della Sera, si vede come da inizio a fine settembre le famiglie abbiano già speso 98 milioni di euro insolo sul canale didi farmacie e parafarmacie. Ad aprile, in pieno lockdown, sono stati acquistati 6,1 milioni di pezzi. A maggio però, nonostante l’arrivo di quelle chirurgiche al prezzo calmierato di 50 centesimi a pezzo e con le prime riaperture, gli acquisti sono già ...

False ricette per comprare ansiolitici: denunciato 32enne di San Polo

REGGIO EMILIA – Falsificava le ricette mediche per comprare farmaci ansiolitici. Per questo motivo è stato denunciato un disoccupato 32enne di San Polo d’Enza. La sua attività illecita è stata ricostr ...

REGGIO EMILIA – Falsificava le ricette mediche per comprare farmaci ansiolitici. Per questo motivo è stato denunciato un disoccupato 32enne di San Polo d'Enza. La sua attività illecita è stata ricostr ...