Hakimi | “Un onore far parte dell’Inter Voglio seguire le orme di Zanetti”

Intervistato da BeIN Sports, Achraf Hakimi, esterno dell'Inter, ha parlato dei primi mesi in nerazzurro e della voglia di vincere che si percepisce in squadra. Queste le parole dell'esterno marocchino: "E' un onore e un orgoglio far parte di un club leggendario come l'Inter. Tanti grandi campioni hanno giocato qui a San Siro. È un vero privilegio indossare questa maglia. Voglio dimostrare che il club aveva ragione a fidarsi di me e che l'investimento fatto sia giusto. Sono molto felice di scoprire un nuovo campionato, la Serie A è molto difficile e ci sono tanti grandi club e campioni. Imparerò molto e migliorerò, ne sono sicuro". Su Javier Zanetti: "Ho parlato con Javier Zanetti quando ho firmato il contratto. Ci siamo visti anche i ...

