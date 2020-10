Grande Fratello Vip, Antonella Elia contro Enock: «Hai stufato. Sei un comodino senza cervello!» (Di sabato 17 ottobre 2020) Grande Fratello Vip, Antonella Elia contro Enock: «Hai stufato. Sei un comodino senza cervello!». Da opinionista sottotono a regina indiscussa della decima puntata. Antonella Elia ha lanciato continue stoccate ai concorrenti della casa per tutta la serata, i social l’acclamano. Antonella Elia durante la decima puntata del Grande Fratello Vip ha mandato in delirio i social perchè ha dato voce alle proteste. Prima si è scagliata contro Matilde Brandi, Poi ha ridato del comodino a Andrea Zelletta e al momento delle nomination, quando il “branco” ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 17 ottobre 2020)Vip,: «Hai. Sei un». Da opinionista sottotono a regina indiscussa della decima puntata.ha lanciato continue stoccate ai concorrenti della casa per tutta la serata, i social l’acclamano.durante la decima puntata delVip ha mandato in delirio i social perchè ha dato voce alle proteste. Prima si è scagliataMatilde Brandi, Poi ha ridato dela Andrea Zelletta e al momento delle nomination, quando il “branco” ...

LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - tpwkjade : RT @Ylenialeopard: l’unica cosa che mi dispiace è che il puntata il grande fratello non ha richiamato la DeBLanck ma addirittura là inalzat… - freetwoforce : RT @MjollnirrA: “Non so se viene siete accorti che siamo al grande fratello. Benvenuti al grande fratello” STEFANIA MIA MUSA #GFVIP https:/… -