“Giusto il coprifuoco a Roma e Milano”: lo dice Bassetti, il prof del “virus indebolito” (Di sabato 17 ottobre 2020) Bassetti: “coprifuoco nelle città soluzione opportuna” “L’ipotesi del coprifuoco dopo le 22 potrebbe essere una soluzione alternativa al lockdown, ma solo in alcune situazioni e non su base nazionale. Penso a Milano, all’area di Genova, a Roma e anche nel Lazio. Sicuramente potrebbe essere uno strumento per limitare la circolazione notturna, quando è più difficile il controllo del territorio e c’è anche più leggerezza nei comportamenti da rispettare” lo ha detto all’Adnkronos Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, e componente della task force Covid-19 della Regione Liguria. Bassetti è l’esperto che nel corso dell’estate ... Leggi su tpi (Di sabato 17 ottobre 2020): “nelle città soluzione opportuna” “L’ipotesi deldopo le 22 potrebbe essere una soluzione alternativa al lockdown, ma solo in alcune situazioni e non su base nazionale. Penso a Milano, all’area di Genova, ae anche nel Lazio. Sicuramente potrebbe essere uno strumento per limitare la circolazione notturna, quando è più difficile il controllo del territorio e c’è anche più leggerezza nei comportamenti da rispettare” lo ha detto all’Adnkronos Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, e componente della task force Covid-19 della Regione Liguria.è l’esperto che nel corso dell’estate ...

ferrix88 : RT @CampiMinati: Il demente medio pensa: 'Giusto coprifuoco alle 22, tanto io a quell'ora sono a casa'. Come il 70% delle persone. Dopo le… - marcolcars : RT @Satiraptus: #Bassetti :'Giusto il #coprifuoco a #Genova. Ora è il momento di essere più duri.' Per ora in Liguria siete stati fin tropp… - Satiraptus : #Bassetti :'Giusto il #coprifuoco a #Genova. Ora è il momento di essere più duri.' Per ora in Liguria siete stati f… - ninja2475 : RT @CampiMinati: Il demente medio pensa: 'Giusto coprifuoco alle 22, tanto io a quell'ora sono a casa'. Come il 70% delle persone. Dopo le… - ellamari53 : @HuffPostItalia Giusto! Metta il coprifuoco x Halloween! Siamo in emergenza. La gente vive tra le nuvole,non ha anc… -

Ultime Notizie dalla rete : “Giusto coprifuoco Cinema: 'Il silenzio perfetto', il regista Lama racconta la Sicilia in lockdown Affaritaliani.it