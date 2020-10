Gazzetta: Napoli-Atalanta, sarà l’esordio di Bakayoko (Di sabato 17 ottobre 2020) Negli ultimi giorni Gattuso ha cercato di tramutare la rabbia per il 3-0 del giudice sportivo dei suoi ragazzi in forza sul campo, ed oggi è arrivato il momento di verificare se il lavoro ha dato i suoi frutti. Il tecnico ha studiato la gara nei minimi particolari e ha deciso che al centro dell’attacco giocherà Dries Mertens. Il Belga si è oramai conquistato il ruolo di leader del Napoli, non solo per i suoi gol, ma anche per questa sua evoluzione di ruolo alle spalle di Osimhen. Fondamentali nella sfida contro l’Atalanta saranno i due esterni, Lozano e Politano. Per quanto riguarda i due dubbi della vigilia, uno a centro campo e l’altro in difesa, vincono il ballottaggio e saranno titolari Bakayoko e Hysaj. L'articolo Gazzetta: ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 ottobre 2020) Negli ultimi giorni Gattuso ha cercato di tramutare la rabbia per il 3-0 del giudice sportivo dei suoi ragazzi in forza sul campo, ed oggi è arrivato il momento di verificare se il lavoro ha dato i suoi frutti. Il tecnico ha studiato la gara nei minimi particolari e ha deciso che al centro dell’attacco giocherà Dries Mertens. Il Belga si è oramai conquistato il ruolo di leader del, non solo per i suoi gol, ma anche per questa sua evoluzione di ruolo alle spalle di Osimhen. Fondamentali nella sfida contro l’saranno i due esterni, Lozano e Politano. Per quanto riguarda i due dubbi della vigilia, uno a centro campo e l’altro in difesa, vincono il ballottaggio e saranno titolarie Hysaj. L'articolo: ...

