Covid, Manfredi: 'Smart working in Parlamento? Si sta discutendo' (Di sabato 17 ottobre 2020) Alla luce di diversi contagi da Covid registrati tra i deputati , 'nell'autonomia delle due Camere si sta discutendo dell'opportunità di attivare il telelavoro anche per i parlamentari' . Lo ha detto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 ottobre 2020) Alla luce di diversi contagi daregistrati tra i deputati , 'nell'autonomia delle due Camere si stadell'opportunità di attivare il telelavoro anche per i parlamentari' . Lo ha detto ...

bianca_caimi : RT @MediasetTgcom24: Covid, Manfredi: 'Smart working in Parlamento? Si sta discutendo' #covid - occhio_notizie : 'Oggi è in programma una riunione a Roma - ha affermato il ministro #Manfredi - e penso che ci saranno delle decisi… - MediasetTgcom24 : Covid, Manfredi: 'Smart working in Parlamento? Si sta discutendo' #covid - rep_napoli : Covid, Manfredi: 'Restrizioni? Di sicuro ci saranno interventi' [aggiornamento delle 11:19] - cronista73 : Covid, stop a lezioni in presenza all’università in Campania, Manfredi: «Non serviva ordinanza»… -