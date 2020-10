**Coronavirus: vertice Regioni per proposte condivise, possibile incontro con Azzolina** (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Si è concluso dopo circa due ore il vertice dei governatori delle Regioni per fare fronte comune sulle misure anti-Covid e presentare proposte condivise in vista del dpcm. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, si starebbe lavorando per un nuovo incontro, domani, tra le Regioni e il Governo: l'idea sarebbe quella di vedere il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, per discutere e trovare una sintesi su scuola e didattica a distanza. Durante la riunione, i governatori avrebbero parlato delle rispettive ordinanze: le misure prese finora, si apprende da fonti vicine alla Regione Lombardia, trovano tutti abbastanza d'accordo e soprattutto si condivide la necessità di tenere separate le attività lavorative e produttive, considerate ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Si è concluso dopo circa due ore ildei governatori delleper fare fronte comune sulle misure anti-Covid e presentarein vista del dpcm. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, si starebbe lavorando per un nuovo, domani, tra lee il Governo: l'idea sarebbe quella di vedere il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, per discutere e trovare una sintesi su scuola e didattica a distanza. Durante la riunione, i governatori avrebbero parlato delle rispettive ordinanze: le misure prese finora, si apprende da fonti vicine alla Regione Lombardia, trovano tutti abbastanza d'accordo e soprattutto si condivide la necessità di tenere separate le attività lavorative e produttive, considerate ...

Arcuri: "Se gli italiani ci aiutano non prenderemo misure drastiche"

ROMA - Il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri ha fatto il punto sulla diffusione del coronavirus in Italia al termine di un vertice nella sede della protezione civile. "La situazione - ha dett ...

