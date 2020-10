Coronavirus, nuovo record in Francia: oltre 32.000 contagi in 24 ore. Il tasso di positività tocca il 13% (Di sabato 17 ottobre 2020) nuovo record di contagi da Coronavirus in Francia in 24 ore. Sono 32.427, secondo le cifre diffuse da Santé Publique, i positivi registrati in un giorno, con un tasso di positività che si impenna al 13,1%. I tamponi sfiorano ormai i 200.000 giornalieri (196.805). I decessi sono stati, da ieri, 90, per un totale dal primo marzo di 33.392. Circa 20 milioni di francesi sperimentano oggi la prima notte di coprifuoco, dalle 21 alle 6, nella regione di Parigi e in altre otto grandi città. Con 12mila agenti schierati per le strade a vigilare sul rispetto delle norme. E con i ristoratori sul piede di guerra, perché temono di non potersi risollevare più. Ieri il Tar di Tolosa, nel sud-ovest della Francia, ha sospeso l’ordinanza che ... Leggi su open.online (Di sabato 17 ottobre 2020)didainin 24 ore. Sono 32.427, secondo le cifre diffuse da Santé Publique, i positivi registrati in un giorno, con undi positività che si impenna al 13,1%. I tamponi sfiorano ormai i 200.000 giornalieri (196.805). I decessi sono stati, da ieri, 90, per un totale dal primo marzo di 33.392. Circa 20 milioni di francesi sperimentano oggi la prima notte di coprifuoco, dalle 21 alle 6, nella regione di Parigi e in altre otto grandi città. Con 12mila agenti schierati per le strade a vigilare sul rispetto delle norme. E con i ristoratori sul piede di guerra, perché temono di non potersi risollevare più. Ieri il Tar di Tolosa, nel sud-ovest della, ha sospeso l’ordinanza che ...

