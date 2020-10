Bologna Sassuolo | i convocati di Mihajlovic | assente Skov Olsen

FBiasin : #SerieA, ingaggi al lordo (via #Gazzetta) Juve 236 Inter 149 Roma 112 Napoli 105 Milan 90 Lazio 83 Fiorentina 55 T… - 1000Cuori : Bologna-Sassuolo: i convocati - 1000Cuori : Conferenza stampa pre Bologna-Sassuolo. Mihajlovic: “Loro sono più forti ma non è detto che vinceranno. Contagi in… - TuttoBolognaWeb : Bologna-Sassuolo, i convocati - - bologna_sport : Novità nell'elenco dei convocati per #BFCSassuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Sassuolo

Sinisa Mihajlovic ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro il Sassuolo: out Skov Olsen Sinisa Mihajlovic ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di ...1-Questo sarà il Derby della Madonnina numero 173 in Serie A: conduce l'Inter per 66 vittorie rispetto alle 51 del Milan, 55 pareggi. E sarà l'87° Derby di Milano in casa dell'Inter in Serie A: 33 suc ...