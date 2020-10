Bisceglie-Palermo, i convocati di Boscaglia: c’è Almici. Out Somma, Marconi e Palazzi, l’elenco completo (Di sabato 17 ottobre 2020) Sono ventuno i calciatori del Palermo convocati dall'allenatore rosanero, Roberto Boscaglia, per la gara di domani contro il Bisceglie, in programma alle ore 15.00 allo Stadio "Gustavo Ventura".Ecco, l'elenco completo:1 PELAGOTTI2 DODA3 CORRADO4 ACCARDI6 CRIVELLO7 FLORIANO8 MARTIN9 SARANITI10 SILIPO11 SANTANA12 FALLANI13 LANCINI14 VALENTE16 PERETTI17 LUCCA19 ODJER20 KANOUTE21 BROH23 RAUTI27 LUPERINI29 Almici Leggi su mediagol (Di sabato 17 ottobre 2020) Sono ventuno i calciatori deldall'allenatore rosanero, Roberto, per la gara di domani contro il, in programma alle ore 15.00 allo Stadio "Gustavo Ventura".Ecco, l'elenco:1 PELAGOTTI2 DODA3 CORRADO4 ACCARDI6 CRIVELLO7 FLORIANO8 MARTIN9 SARANITI10 SILIPO11 SANTANA12 FALLANI13 LANCINI14 VALENTE16 PERETTI17 LUCCA19 ODJER20 KANOUTE21 BROH23 RAUTI27 LUPERINI29

