Atp Colonia 2020 | Zverev in finale | affronterà Auger-Aliassime

Alexander Zverev si è qualificato per la finale del torneo Atp 250 di Colonia 2020, in corso sui campi in cemento indoor della città tedesca. Il giocatore di casa ha superato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 7-5 7-6(3) dopo quasi due ore di partita. Grande equilibrio nel primo set, dove nessuno dei due giocatori concede una palla break fino al dodicesimo gioco: chiamato a servire per rimanere nel set, Davidovich Fokina cede la battuta al terzo set point. Più altalenante il secondo set, con Zverev capace di andare sopra di un break per poi essere raggiunto dallo spagnolo nel settimo gioco. Stavolta l'iberico regge bene la pressione e annulla un match point per garantirsi il tiebreak, dove però il tedesco allunga prepotentemente sul 5-1 per poi chiudere il match.

A Colonia, in Germania, per quanto riguarda il torneo ATP 250 bett1HULKS Indoors di tennis 2020, il primo dei due consecutivi nella località tedesca, oggi, sabato 17 ottobre, sul veloce indoor teutoni ...

Il tabellone di Colonia 2: in campo Sinner e Cecchinato. Jannik giocherà il proprio primo turno contro Hurkacz, esordio difficile per Marco contro Struff ...

