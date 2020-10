Uefa | Ceferin | “Var aiuta il calcio | ma è da migliorare Euro2020? Sicuro che si giocheranno”

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Il presidente, Aleksander, nel corso di un’intervista rilasciata agli spagnoli di ‘Movistar’, ha toccato svariati argomenti, tra i quali l’utilizzo del Var: “Nelle competizioni europee il Var sta andando molto bene, in quelle per le nazionali ci sono molti problemi e situazioni comiche. Per me poi bisogna fare chiarezza sui falli di mano perché nessuno sa quando è fallo e quando non lo è. E ancora: se sei in fuorigioco per un centimetro, ha senso fischiare? E’ corretto ripetere un rigore se un portiere avanza di uno o due centimetri? Ci sono molte cose su cui discutere. La Varilma può anche danneggiarlo. Non si torna indietro ma ci sono molte cose da”. Gli Europei 2020 sono slittati di un anno ...