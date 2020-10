Traffico Roma del 16-10-2020 ore 09:30 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi incidente sul Raccordo Anulare Attenzione ci sono code in carreggiata interna tra le uscite Appia Ardeatina e Laurentina sul restante percorso dell’anello la circolazione di casa sostenuta ma senza particolari impedimenti e restano code su Gran parte delle consolare entrata in città soprattutto su Cassia e Flaminia rispettivamente dalla Giustiniana tomba di lunedì a Labaro al bivio di Tor di Quinto incolonnamenti anche sul tratto Urbano della Roma L’Aquila ora da Viale Palmiro Togliatti al bivio con la tangenziale est e in tangenziale per Traffico intenso Ci sono cose a partire dall’uscita Monti Tiburtini Pietralata allo svincolo Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico abbiamo così anche verso San Giovanni dall’uscita ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi incidente sul Raccordo Anulare Attenzione ci sono code in carreggiata interna tra le uscite Appia Ardeatina e Laurentina sul restante percorso dell’anello la circolazione di casa sostenuta ma senza particolari impedimenti e restano code su Gran parte delle consolare entrata in città soprattutto su Cassia e Flaminia rispettivamente dalla Giustiniana tomba di lunedì a Labaro al bivio di Tor di Quinto incolonnamenti anche sul tratto Urbano dellaL’Aquila ora da Viale Palmiro Togliatti al bivio con la tangenziale est e in tangenziale perintenso Ci sono cose a partire dall’uscita Monti Tiburtini Pietralata allo svincolo Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico abbiamo così anche verso San Giovanni dall’uscita ...

