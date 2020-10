Stefano Bettarini ce l’ha su con Pierpaolo Pretelli: “Un mezzo provolone” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Durante un’intervista rilasciata a Casa Chi, Stefano Bettarini si è scagliato a sorpresa contro Pierpaolo Pretelli. L’ex marito di Simona Ventura ha definito l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 un “mezzo provolone“, rivelando il messaggio che il modello inviò alla sua compagna Nicoletta Larini dopo la fine di Temptation Island Vip. Oltre che contro Pierpaolo, il Betta se l’è presa anche con Dayane Mello, con la quale ebbe un breve flirt all’epoca dell’Isola dei famosi, quando lui era inviato e lei invece una delle naufraghe. Ma andiamo con ordine e affrontiamo per prima cosa il capitolo Pier. Pierpaolo Pretelli ci avrebbe provato anche con la fidanzata di ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 16 ottobre 2020) Durante un’intervista rilasciata a Casa Chi,si è scagliato a sorpresa contro. L’ex marito di Simona Ventura ha definito l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 un “provolone“, rivelando il messaggio che il modello inviò alla sua compagna Nicoletta Larini dopo la fine di Temptation Island Vip. Oltre che contro, il Betta se l’è presa anche con Dayane Mello, con la quale ebbe un breve flirt all’epoca dell’Isola dei famosi, quando lui era inviato e lei invece una delle naufraghe. Ma andiamo con ordine e affrontiamo per prima cosa il capitolo Pier.ci avrebbe provato anche con la fidanzata di ...

madamatrash : Ma Stefano Bettarini non si è rotto un po' i coglioni dei reality? #gfvip - CarlaGigia : #gfvip opsssssssss Gf Vip 5’, clamorosa anticipazione di Davide Maggio: Stefano Bettarini entrerà in Casa come nuo… - BITCHYFit : Stefano Bettarini attacca Dayane Mello con cui ha avuto un flirt a L’Isola dei Famosi - marcamoly : Stefano Bettarini, ancora, al GFVIP è la prova provata di un programma che oramai ricicla se stesso e dove la parol… - TRASHPERSON18 : SECONDO @davidemaggio STEFANO BETTARINI SARÀ UN CONCORRENTE DEL #GFVIP Vi piacerebbe come ritorno? -