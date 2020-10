Statistiche quarta giornata: l’Inter a caccia del quinto derby di fila, sarebbe record (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sabato 17 ottobre alle 15,00 la partita Napoli-Atalanta apre la quarta giornata di Serie A: negli ultimi sette incontri giocati in campionato al San Paolo tra le due squadre non si è mai ripetuto lo stesso risultato per due volte consecutive (tre vittorie azzurre, due successi per i bergamaschi e altrettanti pareggi compreso quello per 2-2 maturato il 30 ottobre 2019). Alle 18,00 “derby della Madonnina” Inter-Milan: i nerazzurri si sono aggiudicati tutte le ultime quattro gare del torneo contro i rossoneri, la formazione di Conte ha realizzato una striscia più lunga di trionfi nella stracittadina solo tra il 1979 e il 1983 (cinque vittorie). Arbitra il match Maurizio Mariani, contemporaneamente la Lazio fa visita alla Sampdoria: i blucerchiati hanno ottenuto i tre punti solo in uno degli ultimi 17 confronti in ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sabato 17 ottobre alle 15,00 la partita Napoli-Atalanta apre ladi Serie A: negli ultimi sette incontri giocati in campionato al San Paolo tra le due squadre non si è mai ripetuto lo stesso risultato per due volte consecutive (tre vittorie azzurre, due successi per i bergamaschi e altrettanti pareggi compreso quello per 2-2 maturato il 30 ottobre 2019). Alle 18,00 “della Madonnina” Inter-Milan: i nerazzurri si sono aggiudicati tutte le ultime quattro gare del torneo contro i rossoneri, la formazione di Conte ha realizzato una striscia più lunga di trionfi nella stracittadina solo tra il 1979 e il 1983 (cinque vittorie). Arbitra il match Maurizio Mariani, contemporaneamente la Lazio fa visita alla Sampdoria: i blucerchiati hanno ottenuto i tre punti solo in uno degli ultimi 17 confronti in ...

La quarta giornata della Serie A UnipolSai si apre con due anticipi a Cremona e Pesaro. Queste le curiosità statistiche delle due gare (nella foto Hommes e Poeta della Vanoli impegnata nell’anticipo t ...

Ecco alcune cose da sapere su Roma-Benevento. 9 gol in due precedenti. Il Benevento ha subito nove gol contro la Roma in Serie A, solamente contro la Lazio (11) ha concesso più r ...

